28 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:24 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена проявила меньше военно-воздушной агрессии, чем экс-глава Белого дома Дональд Трамп, что отражается в снижении авиаударов к середине декабря 2021 года на 54%.

Джо Байден и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главный вывод состоит в том, что Байден колоссально снизил количество военных действий США во всем мире», — говорится в отчете некоммерческой организации Airwars, которая отслеживает военные действия и количество жертв среди гражданского населения во всем мире. Отмечается, что снижение числа авиаударов отразилось в уменьшении количества жертв, погибших от ударов США.

Отчет выявил, что за первый год пребывания в Белом доме Байдена США нанесли 439 авиаударов, что на 54% меньше, чем при экс-президенте Дональде Трампе, который в 2020 году одобрил 951 удар.

Американский авиаудар Cecilio Ricardo, U.S. Air Force

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я думаю, люди начнут понимать, что, несмотря на недостатки характера Трампа, он действительно был сторонником американских ценностей. Он был более практичным, чем Байден», — пишет proudvetami.

«У Трампа были недостатки характера? Не уверен в этом. Он был честным человеком, а не гладко говорящим политиком-бездельником с невыполненными обещаниями. Он делал то, что говорил, а когда он защищался от мерзких лживых грязных демократов, его называли сумасшедшим», — отвечает MermaidsTales.

«К сожалению, большинство президентов и их успехи или неудачи оцениваются в современности только по настроениям в обществе на момент ухода человека с поста. Многие президенты воспринимаются по-другому, когда проходит поколение или два и реальные результаты становятся более очевидными», — указывает JGWingfield.

«К 2024 году Джо возьмет ситуацию с вирусом под контроль. Нам не разрешат покидать свои дома. Это означает, что нам будет разрешено голосовать по телефону, что гарантирует честные выборы», — иронизирует atom750651.

«Они придумают причину, по которой мы не сможем провести выборы», — отвечает cinnamongrl.

«У меня такое чувство, что к 2024 году они будут использовать картонный муляж Байдена в качестве реквизита, потому что он будет сидеть в тумане, не зная, какой сегодня день», — отмечает mr.drago.

«Байден снизил количество ударов в мире, но напал на США. Он преследует разгневанных родителей, которые боролись с преподаванием критической расовой теории в школах», — напоминает rudy969.

«Мы все знаем, что он не принимает решения о нанесении ударов. Мы также знаем, что он не очень беспокоится о наших военных», — указывает quietly.

Военные США The U.S. Army

«Джо Байден посвятил себя уничтожению американских свобод. Его меньше всего волнует, кто уничтожает свободу в других странах мира», — предполагает constitutionalways.

«О чем я думаю? О чем тут думать. О чем вообще можно говорить. Всему миру очевидно, что Джо Байден — абсолютный неудачник. Он был неудачником на протяжении 40 с лишним лет на всех своих политических постах… Может быть, вы не хотели верить в это до президентских выборов, но если вы не видите этого сейчас, то вы слепы», — категоричен magatrump.

«Мы определенно не стали более безопасными при Джо Байдене», — комментирует jetboatgeneral.

«Неудача — это не достижение», — рассуждает bobcat808.

«Из-за Байдена погибли 13 морских пехотинцев, миллионы долларов военной техники/технологий остались позади, тысячи американцев остались позади — и это только в Афганистане», — напоминает Citori11.

«Не забывайте о невинных взрослых и детях, ехавших в машине с водой для нуждающихся, которые пострадали от удара американского беспилотника», — отвечает ChilliOnTop.

«Сколько погибло детей иммигрантов? Мои испаноязычные соседи в Техасе говорят о десятках, и вы никогда о них не слышали. Вы также никогда не слышите о тех, кого насилуют на границе. Вы не слышите правды от демократов. Уберите их из нашего правительства», — призывает Forevertrue.

«Враги Америки воспринимали Трампа всерьез. Они не воспринимают всерьез Байдена, и нет никаких причин для этого», — считает WhoisJohnGalt597.

Ранее Трамп назвал действия президента США Джозефа Байдена по урегулированию ситуации в Афганистане «величайшим поражением в истории США».

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, Байден 14 апреля объявил о завершении военной операции в Афганистане и выводе из страны войск США. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу после ухода американских военнослужащих начали наступление на крупные города и стратегически важные объекты. По данным телеканала Al Arabiya, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли ряд крупных административных центров, а также город Кабул, столицу Афганистана.