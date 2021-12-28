Лос-Анджелес, США, , 21:00 — REGNUM Кевин Смит заявил о своём несогласии с людьми, которые негативно отнеслись к новости о том, что Майкл Китон вернётся к роли Бэтмена в будущем фильме «Бэтгёрл». Об этом 28 декабря сообщает портал Comicbok.

Таинственный мститель Цитата из к/ф «Бэтмен». реж Тим Бёртон. 1989. США, Великобритания

«Я большой поклонник Майкла Китона в роли Бэтмена», — сказал Смит, отметив, что ему также очень нравилось, когда персонажа играл Бен Аффлек, но правда в том, что это не Warner Bros. «отодвинула» актёра от роли, а в том, что он больше не хочет её играть.

«Я предполагал, что все поколения любили Майкла Китона, так же, как и моё, но некоторые люди в Твиттере выразили крайнее недовольство, разозлившись не на того человека», — сказал Смит, добавив, что это вовсе не тот случай, когда кинокомпания Warner Bros. «облажалась». Он обратил внимание, что Китон хорошо подходит для роли Бэтмена в фильме «Бэтгёрл», поскольку авторы картины хотят создать женскую версию Терри Макгиннеса (Бэтмен в комиксах «Бэтмен будущего»), которой в качестве наставника нужен «ветеран, парень постарше».

Отметим, что причиной негативной реакции некоторых фанатов на новости о Китоне стало то, что ряд СМИ и экспертов предположили, что после отказа Бена Аффлека вернуться к роли Брюса Уэйна в фильмах расширенной кинематографической вселенной DC (DCEU) она перейдёт к Китону. Суть предположений заключается в том, что кинокомпания решила провернуть замену актёра в кинокомиксе «Флэш» через сюжетные моменты.

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