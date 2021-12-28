Хартум, , 20:51 — REGNUM На месте обрушения скважин золотого прииска в Судане найдено 38 тел погибших старателей, сообщает 28 декабря телеканал Al Arabiya.

Золотая шахта Napoli1.com

Отмечено, что судьба ещё нескольких работников прииска Умм-Дарсая так и не выяснена до сих пор.

Ранее было известно о гибели 31 человека, на данный момент из-под завалов были извлечены тела еще семерых погибших.

Напомним, 26 декабря в Судане на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая произошло обрушение сразу 10 скважин по добыче золота.

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