Хартум, 28 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. На месте обрушения скважин золотого прииска в Судане найдено 38 тел погибших старателей, сообщает 28 декабря телеканал Al Arabiya.

Napoli1.com Золотая шахта

Отмечено, что судьба ещё нескольких работников прииска Умм-Дарсая так и не выяснена до сих пор.

Ранее было известно о гибели 31 человека, на данный момент из-под завалов были извлечены тела еще семерых погибших.

Напомним, 26 декабря в Судане на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая произошло обрушение сразу 10 скважин по добыче золота.