В Судане 38 человек погибли при обрушении шахты по добыче золота
Хартум, 28 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. На месте обрушения скважин золотого прииска в Судане найдено 38 тел погибших старателей, сообщает 28 декабря телеканал Al Arabiya.
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Золотая шахта
Отмечено, что судьба ещё нескольких работников прииска Умм-Дарсая так и не выяснена до сих пор.
Ранее было известно о гибели 31 человека, на данный момент из-под завалов были извлечены тела еще семерых погибших.
Напомним, 26 декабря в Судане на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая произошло обрушение сразу 10 скважин по добыче золота.