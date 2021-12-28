Оренбург, , 20:48 — REGNUM Сообщивших в полицию о фактах мошенничества жительниц Оренбурга могут привлечь к уголовной ответственности за взяточничество. Материалы выделены из уголовного дела по факту совершённого в отношении них преступления и направлены в Следственный комитет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



Областному отделению СКР предстоит принять решение по факту дачи взятки должностному лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре местных жительницы отдали неизвестным в общей сложности более 1,1 млн рублей. Во всех случаях женщинам звонили неизвестные и требовали денег, чтобы не привлекать к уголовной ответственности их родственников, якобы устроивших ДТП.

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