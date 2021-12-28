Оренбург, 28 декабря 2021, 20:48 — REGNUM Сообщивших в полицию о фактах мошенничества жительниц Оренбурга могут привлечь к уголовной ответственности за взяточничество. Материалы выделены из уголовного дела по факту совершённого в отношении них преступления и направлены в Следственный комитет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!
Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Областному отделению СКР предстоит принять решение по факту дачи взятки должностному лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре местных жительницы отдали неизвестным в общей сложности более 1,1 млн рублей. Во всех случаях женщинам звонили неизвестные и требовали денег, чтобы не привлекать к уголовной ответственности их родственников, якобы устроивших ДТП.

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