Махачкала, , 20:45 — REGNUM В столице Дагестана вечером 28 декабря произошла массовая драка. Её участниками стали несколько десятков человек. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, утихомирили толпу только после задержания нескольких особо рьяных участников потасовки. Причины драки в настоящее время устанавливаются.

Драка Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США

Предварительно, по данным ряда телеграм-каналов и СМИ, известно, что якобы повздорили местные жители, проживающие в домах по улице Коркмасова и близлежащих улиц. Проезд по дороге оказался перекрытым из-за ремонтных работ, и водители поскандалили с рабочими. Сообщается, что были задержаны и отправлены в отделение полиции каа минимум восемь человек.

«На пересечении улиц Коркмасова и Дахадаевского произошло вооружённое нападение на сотрудников полиции, участвовали в потасовке около 40 человек. Очевидцы сообщают, что конфликт произошёл из-за рабочих, которые ремонтируют улицу Коркмасова. На место происшествия направлены несколько экипажей патрульной службы», — пишет РИА «Дагестан».

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно — комментариев от правоохранительных органов пока нет. Неизвестно также и то, была ли открыта во время драки стрельба, как пишет ряд СМИ. Между тем, как стало известно ИА REGNUM, на этом участке улицы Коркмасова проводятся ремонтные работы. День назад мэрия Махачкалы предупредила о том, что они перешли в завершающую стадию и сегодня, 28 декабря, будет продолжена укладка выравнивающего дорожного полотна.

«Работы по укладке нового дорожного полотна по улице Коркмасова перешли к финальному этапу. Уже установлены бордюрные камни, дорожное полотно очищено. После чистки и мытья улицы будет проведена просушка при помощи спецтехники. Укладка выравнивающего дорожного полотна начнётся уже завтра на участках: от улицы Толстого до улицы Дзержинского; от улицы Дзержинского до улицы Абубакарова; от улицы Абубакарова до улицы Кадырова; от улицы Кадырова до улицы Дахадаева», — говорится в сообщении администрации на официальной странице в Instagram.