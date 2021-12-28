Сучжоу, Китай, , 20:44 — REGNUM Ряд совместных китайско-сингапурских видеоконференций пройдет в удаленном режиме в рамках механизма двустороннего сотрудничества. Об этом 28 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что заседания пройдут под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, являющегося членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, и вице-премьера Сингапура Хэн Сви Кит.

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В планы сторон входит проведение 17-го заседания Китайско-сингапурской объединенной комиссии по двустороннему взаимодействию, 22-го заседания Китайско-сингапурского совместного координационного совета по промышленному парку в Сучжоу, 13-го заседания Китайско-сингапурского совместного координационного комитета по строительству экогородка в Тяньцзине, а также 5-го заседания совместного координационного совета по стратегическим взаимосвязям в Чунцине.

Отметим, что Сингапур населен преимущественно этническими китайцами, принадлежащими к ряду субэтносов, широко распространенных в южных провинциях КНР.