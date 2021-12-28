София, 28 декабря, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Гидрометцентр Болгарии выступил с официальным предупреждением об опасности схода снежных лавин на популярных у туристов горных массивах и лыжных курортах страны. Об этом 28 декабря пишет софийская газета «Труд».

skeeze Схождение лавины

"Ураганные ветры со скоростью более 100 километров в час и повышение температуры воздуха создают условия для лавинной опасности на высоких участках гор Рилы, Пирина и Витоши, — говорится в обнародованном накануне документе синоптиков. — Сразу после новогодних праздников в указанных регионах ожидаются сильнейшие снегопады, которые станут причиной возможного отрыва больших снежных масс».

В так называемую «красную зону опасности» включены до 20 населенных пунктов и более 400 километров горных дорог.

В настоящее время экстренные службы страны, включая элитные подразделения горноспасателей, а также отряды волонтеров приведены в состояние повышенной готовности. За изменением погодных условий в горах Болгарии следят сотни экспертов.