Синьцзян, Китай, , 20:39 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая прошел научный симпозиум, рассмотревший причины и последствия подписания в США так называемого «закона о предотвращении принудительного труда уйгуров». Участники форума обвинили авторов американского закона в игнорировании предпринятых в Китае усилий по обеспечению занятости значительного количества людей, принадлежащих ко всем населяющим Синьцзян этническим группам. Об этом 28 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что США таким образом грубо вмешиваются в личную жизнь жителей региона.

Уйгуры Gusjer

Все выступающие отметили, что в результате осуществленных преобразований в СУАР выровнялся прежний дисбаланс между промышленным и сельскохозяйственным секторами, что повлияло на рост образовательного уровня жителей. В Синьцзяне успешно реализуется ряд важных центральны и региональных социальных программ; перспективные представители национальны меньшинств прошли стажировку в наиболее развитых восточных и южных провинциях КНР, овладели новыми навыками и компетенциями.