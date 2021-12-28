28 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

В 2021 году сразу несколько глав российских субъектов продемонстрировали способность к тому, чтобы активно продвигать свои регионы на международном уровне. Восстановится ли международная программа взаимодействия российской региональной власти с зарубежными партнерами?

Арсен Шаяхметов, , 22:24 — REGNUM В ходе пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что Россия не в полной мере использует возможности взаимодействия с Белоруссией и Казахстаном. Связи с этими странами у России довольно плотные, но развитие экономического взаимодействия могло бы иметь более продуктивный характер. Эксперты отмечают, что внешнеэкономическую политику субъектов во многом определяет федеральный центр.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс конференция Владимира Путина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Принцип региональных властей

Развитие сотрудничества с постсоветскими странами и особенно с государствами, входящими в Евразийский экономический союз, является одним из основных направлений российской внешней политики. В 2021 году оборот торговли с постсоветскими государствами вырос в первую очередь благодаря существенному росту экспорта. Однако в структуре внешнеэкономических связей в по-прежнему ключевая роль принадлежит главным партнёрам России — Белоруссии и Казахстану. Большинство экспертов полагает, что внешнеэкономический курс субъектов определяется федеральным центром.

Так, политолог Александр Семёнов полагает, что «сложно представить главу субъекта, который бы самостоятельно инициировал и встречался с руководством иностранных государств».

Александр Семёнов «Естественно, всё это только с благословения федерального центра. И только в рамках установок федерального центра. Сложно представить себе самодеятельность в таких вопросах со стороны глав субъектов. Естественно, наиболее активные контакты у глав приграничных субъектов, фронтиров нашей страны».

Алина Жестовская считает, что внешнеэкономическая деятельность глав регионов определяется стремлением привлечь инвестиции в свой субъект.

«Одна из священных миссий губернаторского корпуса — завлечение к себе в регионы инвесторов. И если пул отечественных коммерсантов традиционно жмется поближе к «своим» людям на местах, то иностранцев вполне реально заманить широкой улыбкой и щедрыми обещаниями про отсутствие бюрократических барьеров и наличие адаптивной инфраструктуры. Эта работа ведётся перманентно, и с обеих сторон чиновники выступают гарантами и связными. Ничего сверхъестественного во встречах подобного толка нет. Как, собственно, в порядке вещей и протокольный разрыв в уровне участников. Так уж вышло, что российские регионы зачастую превосходят величиной некоторые государства».

Алина Жестовская На Форуме регионов России и Белоруссии Mari-el.gov.ru

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что несмотря на то, что Россия — федеративное государство, регионы у нас не обладают таким статусом и полномочиями, чтобы проводить самостоятельную внешнюю политику.

Олег Иванов Олег Иванов Mosreg.ru «Поэтому встречи подобного рода имеют, как правило, экономическую, а не политическую направленность, и осуществляются в рамках реализации единой внешней политики, с согласия федерального центра, Министерства иностранных дел. Главы российских регионов заинтересованы в первую очередь в укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей с приграничными странами, странами СНГ, ЕАЭС».

Политконсультант Александр Назаров полагает, что принцип «казнить нельзя помиловать» — ключевой, которым руководствуются российские губернаторы в международных контактах.

Александр Назаров «И без того скудная внеэкономическая активность региональных лидеров сейчас выглядит уже нарочито секвестрированной: регионы допускают себе протокольные встречи с представителями основной братской республики и немногие гуманитарные контакты со странами, где Россия ведет миротворческие миссии. Даже столь любимый губернаторами и мэрами формат территорий-побратимов свернулся к нечастым онлайн активностям из-за пандемии».

Кто следующий в Казахстан?

В 2021 году сразу несколько глав российских субъектов продемонстрировали способность к тому, чтобы активно продвигать свои регионы на международном уровне. Так, глава Башкирии Радий Хабиров во главе крупных делегаций посетил Белоруссию и Казахстан, где встречался с лидерами этих государств Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Было заключено несколько соглашений об экономическом сотрудничестве, включая открытие авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном. Встречей с президентом Киргизии увенчался визит в это государство главы Татарии Рустама Минниханова, а губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с большой делегацией также совершил визит в соседнюю Белоруссию.

Александр Лукашенко и Александр Богомаз Bryanskobl.ru

Александр Семёнов отмечает, что можно особо отметить активность глав субъектов Северного Кавказа и Поволжья с руководством стран с преобладающим исламским вероисповеданием.

Алескандр Семёнов «Считаю, что такие контакты имеют позитивное значение, так как исламский мир в целом начинает играть всё более значимую роль в международной политике. И такие контакты только укрепляют наши позиции в мировой политике».

По мнению Алины Жестовской, в топ привлекательности субъектов РФ для зарубежных спонсоров входят Москва, Кубань и Приморье. Также высокой популярностью пользуются ЯНАО, Белгородская, Воронежская области и Петербург.

Алина Жестовская «Тут стоит отметить, что наши ближайшие соседи деньги чаще ищут, чем приносят. А если не удаётся обнаружить по эту сторону границы партнёра, то хотя бы продать кому-нибудь из губернаторов вагон сыра и договориться о ярмарках выходного дня, типа тех, которыми знаменуется российско-белорусская дружба».

Олег Иванов отмечает, что в 2020 году в рамках подготовки к форуму регионов Лукашенко принимал в Минске ряд глав субъектов РФ, например, губернатора Иркутской области Кобзева, губернатора Ленинградской области Дрозденко.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

При этом о контактах с российскими губернаторами белорусский лидер заранее договорился с Владимиром Путиным. В 2021 году президент Казахстана Токаев провел встречу с губернатором Астраханской области Бабушкиным.

Рамзана Кадырова, который имеет важное значение для укрепления внешнеполитических связей России с мусульманскими государствами. Например, несколько лет назад Кадыров встречался с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Азербайджана и других стран. Однако, несмотря на определенный карт-бланш, убежден, что даже он не выходит за рамки, очерченные федеральным центром. Другое дело, что Кадыров в международной деятельности пользуется большей свободой и самостоятельностью, чем другие главы регионов, поскольку восточная дипломатия построена на религиозных принципах и личных отношениях между лидерами. Своими возможностями он пользуется в различных кризисных ситуациях, например, при возвращении россиян из Сирии, Ливии, ОАЭ и т. д. При этом Кадыров отмечает, что МИД РФ и так отлично справляется со своими обязанностями». Олег Иванов Владимир Путин и Рамзан Кадыров Kremlin.ru «Особняком стоит в этом отношении статус в арабском мире главы Чечни, который имеет важное значение для укрепления внешнеполитических связей России с мусульманскими государствами. Например, несколько лет назад Кадыров встречался с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Азербайджана и других стран. Однако, несмотря на определенный карт-бланш, убежден, что даже он не выходит за рамки, очерченные федеральным центром. Другое дело, что Кадыров в международной деятельности пользуется большей свободой и самостоятельностью, чем другие главы регионов, поскольку восточная дипломатия построена на религиозных принципах и личных отношениях между лидерами. Своими возможностями он пользуется в различных кризисных ситуациях, например, при возвращении россиян из Сирии, Ливии, ОАЭ и т. д. При этом Кадыров отмечает, что МИД РФ и так отлично справляется со своими обязанностями».

Александр Назаров скептически относится к перспективам дальнейшего развития российских регионов со странами ближнего зарубежья.

Александр Назаров «Восстановится ли в дальнейшем международная программа взаимодействия российской региональной власти с зарубежными партнерами? Скорее всего, нет, так как риски «ляпнуть чего-то неподходящего» есть всегда, а ответственность за весь внешний паблик исторически в России несет МИД. Губернаторы в поле зрения международного министерства явно не входят, без того хватает работы».

Очевидно, что возможность встреч с руководителями зарубежных государств получают только главы экономически развитых субъектов (Татария, Башкирия, Москва), либо главы приграничных территорий (Астраханская, Брянская области). Вероятно, в следующем году следует ожидать роста числа встреч президентов Белоруссии и Казахстана со статусными российскими губернаторами.