Арсен Шаяхметов,
28 декабря 2021, 22:24 — REGNUM В ходе пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что Россия не в полной мере использует возможности взаимодействия с Белоруссией и Казахстаном. Связи с этими странами у России довольно плотные, но развитие экономического взаимодействия могло бы иметь более продуктивный характер. Эксперты отмечают, что внешнеэкономическую политику субъектов во многом определяет федеральный центр.
Экономика России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пресс конференция Владимира Путина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Развитие сотрудничества с постсоветскими странами и особенно с государствами, входящими в Евразийский экономический союз, является одним из основных направлений российской внешней политики. В 2021 году оборот торговли с постсоветскими государствами вырос в первую очередь благодаря существенному росту экспорта. Однако в структуре внешнеэкономических связей в по-прежнему ключевая роль принадлежит главным партнёрам России — Белоруссии и Казахстану. Большинство экспертов полагает, что внешнеэкономический курс субъектов определяется федеральным центром.
Так, политолог Александр Семёнов полагает, что «сложно представить главу субъекта, который бы самостоятельно инициировал и встречался с руководством иностранных государств».
«Естественно, всё это только с благословения федерального центра. И только в рамках установок федерального центра. Сложно представить себе самодеятельность в таких вопросах со стороны глав субъектов. Естественно, наиболее активные контакты у глав приграничных субъектов, фронтиров нашей страны».
Александр Семёнов
Алина Жестовская считает, что внешнеэкономическая деятельность глав регионов определяется стремлением привлечь инвестиции в свой субъект.
«Одна из священных миссий губернаторского корпуса — завлечение к себе в регионы инвесторов. И если пул отечественных коммерсантов традиционно жмется поближе к «своим» людям на местах, то иностранцев вполне реально заманить широкой улыбкой и щедрыми обещаниями про отсутствие бюрократических барьеров и наличие адаптивной инфраструктуры. Эта работа ведётся перманентно, и с обеих сторон чиновники выступают гарантами и связными. Ничего сверхъестественного во встречах подобного толка нет. Как, собственно, в порядке вещей и протокольный разрыв в уровне участников. Так уж вышло, что российские регионы зачастую превосходят величиной некоторые государства».
Алина Жестовская
На Форуме регионов России и Белоруссии
Mari-el.gov.ru
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что несмотря на то, что Россия — федеративное государство, регионы у нас не обладают таким статусом и полномочиями, чтобы проводить самостоятельную внешнюю политику.
«Поэтому встречи подобного рода имеют, как правило, экономическую, а не политическую направленность, и осуществляются в рамках реализации единой внешней политики, с согласия федерального центра, Министерства иностранных дел. Главы российских регионов заинтересованы в первую очередь в укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей с приграничными странами, странами СНГ, ЕАЭС».
Олег Иванов
Политконсультант Александр Назаров полагает, что принцип «казнить нельзя помиловать» — ключевой, которым руководствуются российские губернаторы в международных контактах.
«И без того скудная внеэкономическая активность региональных лидеров сейчас выглядит уже нарочито секвестрированной: регионы допускают себе протокольные встречи с представителями основной братской республики и немногие гуманитарные контакты со странами, где Россия ведет миротворческие миссии. Даже столь любимый губернаторами и мэрами формат территорий-побратимов свернулся к нечастым онлайн активностям из-за пандемии».
Александр Назаров
В 2021 году сразу несколько глав российских субъектов продемонстрировали способность к тому, чтобы активно продвигать свои регионы на международном уровне. Так, глава Башкирии Радий Хабиров во главе крупных делегаций посетил Белоруссию и Казахстан, где встречался с лидерами этих государств Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Было заключено несколько соглашений об экономическом сотрудничестве, включая открытие авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном. Встречей с президентом Киргизии увенчался визит в это государство главы Татарии Рустама Минниханова, а губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с большой делегацией также совершил визит в соседнюю Белоруссию.
Александр Лукашенко и Александр Богомаз
Bryanskobl.ru
Александр Семёнов отмечает, что можно особо отметить активность глав субъектов Северного Кавказа и Поволжья с руководством стран с преобладающим исламским вероисповеданием.
«Считаю, что такие контакты имеют позитивное значение, так как исламский мир в целом начинает играть всё более значимую роль в международной политике. И такие контакты только укрепляют наши позиции в мировой политике».
Алескандр Семёнов
По мнению Алины Жестовской, в топ привлекательности субъектов РФ для зарубежных спонсоров входят Москва, Кубань и Приморье. Также высокой популярностью пользуются ЯНАО, Белгородская, Воронежская области и Петербург.
«Тут стоит отметить, что наши ближайшие соседи деньги чаще ищут, чем приносят. А если не удаётся обнаружить по эту сторону границы партнёра, то хотя бы продать кому-нибудь из губернаторов вагон сыра и договориться о ярмарках выходного дня, типа тех, которыми знаменуется российско-белорусская дружба».
Алина Жестовская
Олег Иванов отмечает, что в 2020 году в рамках подготовки к форуму регионов Лукашенко принимал в Минске ряд глав субъектов РФ, например, губернатора Иркутской области Кобзева, губернатора Ленинградской области Дрозденко.
Александр Дрозденко
Lenobl.ru
При этом о контактах с российскими губернаторами белорусский лидер заранее договорился с Владимиром Путиным. В 2021 году президент Казахстана Токаев провел встречу с губернатором Астраханской области Бабушкиным.
«Особняком стоит в этом отношении статус в арабском мире главы Чечни Рамзана Кадырова
, который имеет важное значение для укрепления внешнеполитических связей России с мусульманскими государствами. Например, несколько лет назад Кадыров встречался с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Азербайджана и других стран. Однако, несмотря на определенный карт-бланш, убежден, что даже он не выходит за рамки, очерченные федеральным центром. Другое дело, что Кадыров в международной деятельности пользуется большей свободой и самостоятельностью, чем другие главы регионов, поскольку восточная дипломатия построена на религиозных принципах и личных отношениях между лидерами. Своими возможностями он пользуется в различных кризисных ситуациях, например, при возвращении россиян из Сирии, Ливии, ОАЭ и т. д. При этом Кадыров отмечает, что МИД РФ и так отлично справляется со своими обязанностями».
Олег Иванов
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Kremlin.ru
Александр Назаров скептически относится к перспективам дальнейшего развития российских регионов со странами ближнего зарубежья.
«Восстановится ли в дальнейшем международная программа взаимодействия российской региональной власти с зарубежными партнерами? Скорее всего, нет, так как риски «ляпнуть чего-то неподходящего» есть всегда, а ответственность за весь внешний паблик исторически в России несет МИД. Губернаторы в поле зрения международного министерства явно не входят, без того хватает работы».
Александр Назаров
Очевидно, что возможность встреч с руководителями зарубежных государств получают только главы экономически развитых субъектов (Татария, Башкирия, Москва), либо главы приграничных территорий (Астраханская, Брянская области). Вероятно, в следующем году следует ожидать роста числа встреч президентов Белоруссии и Казахстана со статусными российскими губернаторами.