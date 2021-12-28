Оренбург, 28 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Оренбурге четыре женщины отдали мошенникам 1 млн 110 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

Все заявления поступили в отдел полиции № 4. Оказалось, что пострадавшим звонили неизвестные, которые сообщали им о том, что их родственники якобы устроили ДТП и для освобождения их от уголовной ответственности нужно заплатить.

В результате женщины отдавали деньги. Мошенников сейчас ищут.