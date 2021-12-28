Париж, 28 декабря, 2021, 20:32 — ИА Регнум. «Ужасной потерей» назвал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ликвидацию в России организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), говорится в опубликованном 28 декабря заявлении.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

Глава французской дипломатии выразил мнение, что для жителей России это событие — «страшная потеря». Он пояснил, что российские граждане «имеют право знать своё прошлое», но теперь их в этом якобы ограничили.

Кроме того, от ликвидации в России этой организации страдают, считает Ле Дриан, учёные и деятели культуры обеих государств, то есть также и Франции. Страдают те, кто «работает над построением двусторонних отношений» вне зависимости от политической конъюнктуры.