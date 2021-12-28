Коркино, Челябинская область, , 20:24 — REGNUM В Челябинской области бывший глава одного из районных отделов вневедомственной охраны стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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Отдел располагается в городе Коркино. Следователи считают, что гражданин устроил своего знакомого в штат в качестве водителя. При этом фактически тот не работал, а зарплата начислялась.

Всего государство потеряло более 208 тыс. рублей. Следователи считают, что гражданин получил эти деньги и потратил их по собственному усмотрению.