Коркино, Челябинская область, 28 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший глава одного из районных отделов вневедомственной охраны стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Отдел располагается в городе Коркино. Следователи считают, что гражданин устроил своего знакомого в штат в качестве водителя. При этом фактически тот не работал, а зарплата начислялась.

Всего государство потеряло более 208 тыс. рублей. Следователи считают, что гражданин получил эти деньги и потратил их по собственному усмотрению.