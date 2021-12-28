Лондон, 28 декабря, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Британская газета The Guardian удалила со своего сайта опрос на тему «Человек года» после того, как в нём стала лидировать автор цикла романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Бурное обсуждение произошедшего развернулось 28 декабря в соцсети Twitter.

Джоан Роулинг

Редакция издания не объяснила причины своего решения, некоторые СМИ предположили, что произошедшее может быть вообще не связано с Роулинг и её позицией в отношении некоторых вопросов. Отметим, что в публикациях многие пользователи Twitter поздравили писательницу с титулом «Человек 2021 года» и высмеяли поступок The Guardian.

https://twitter.com/bluesbroken/status/1475754041489694720

https://twitter.com/Isaac_de_Tormes/status/1475794788360331264

https://twitter.com/52degreesN/status/1475779966726029312

Напомним, ранее Джоан Роулинг подверглась травле со стороны феминисток, представителей ЛГБТ и ангажированных СМИ за слова о трансгендерах. В 2020 году в саркастическом посте в соцсети писательница напомнила, что люди, у которых бывает менструация, называются женщинами.