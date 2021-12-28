Тула, 28 декабря 2021, 20:09 — REGNUM Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ. РФ) выдаст более 200 млн рублей на проведение комплексной модернизации действующего производства железобетонных изделий в моногороде Первомайский Тульской области. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора МОНОГОРОДА. РФ Ольга Макиева и генеральный директор ООО «Первомайский завод железобетонных изделий» Алексей Лисицын.
За счет средств Фонда предполагается проведение комплексной модернизации действующего производства железобетонных изделий, включающей в себя приобретение современного высокотехнологичного оборудования, транспортных средств и спецтехники, что позволит соответствовать современным требованиям и стандартам качества выпускаемой продукции.
В результате реализации инвестпроекта планируется увеличение объемов выпускаемой продукции предприятия на 30% (с 40 тыс. куб. м. до свыше 50 тыс. куб. м. в год.), повышение качества выпускаемой продукции, улучшение энергоэффективности предприятия.
Общая стоимость инвестпроекта более 260 млн рублей, будет создано 15 новых рабочих мест.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд развития моногородов входит в Группу ВЭБ. РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ. РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.
Правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА. РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в госкорпорацию.