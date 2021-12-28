Тула, 28 декабря, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ. РФ) выдаст более 200 млн рублей на проведение комплексной модернизации действующего производства железобетонных изделий в моногороде Первомайский Тульской области. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора МОНОГОРОДА. РФ Ольга Макиева и генеральный директор ООО «Первомайский завод железобетонных изделий» Алексей Лисицын.

Пресс-служба Моногорода.рф Ирина Макиева

За счет средств Фонда предполагается проведение комплексной модернизации действующего производства железобетонных изделий, включающей в себя приобретение современного высокотехнологичного оборудования, транспортных средств и спецтехники, что позволит соответствовать современным требованиям и стандартам качества выпускаемой продукции.

В результате реализации инвестпроекта планируется увеличение объемов выпускаемой продукции предприятия на 30% (с 40 тыс. куб. м. до свыше 50 тыс. куб. м. в год.), повышение качества выпускаемой продукции, улучшение энергоэффективности предприятия.

Автор «В ноябре этого года мы приняли решение подать заявку в Фонд развития моногородов. По сравнению с другими институтами развития Фонд предлагает наилучшие условия для развития предприятия. Благодаря активной поддержке сотрудников Фонда заявку удалось оформить в самые сжатые сроки», — делится генеральный директор ООО «Первомайский завод железобетонных изделий» Алексей Лисицын.

Общая стоимость инвестпроекта более 260 млн рублей, будет создано 15 новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд развития моногородов входит в Группу ВЭБ. РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ. РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.

Правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА. РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в госкорпорацию.