Москва, , 20:09 — REGNUM Кончину почётного архиепископа Англиканской церкви ЮАР и лауреата Нобелевской премии мира Десмонда Туту прокомментировали в МИД России.

Десмонд Туту Remy Steinegger

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что скончавшийся 26 декабря 90-летний Десмонд Туту был активным участником борьбы с режимом апартеида в ЮАР и что он внёс вклад в формирование в стране демократического гражданского общества.

«В России будут помнить его как выдающегося защитника прав человека и духовного лидера, который пользовался большим уважением не только в Южной Африке, но и во всем мире», — отметили в пресс-службе МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал о глубокой скорби, которую испытывает народ страны в связи с кончиной Десмонда Туту.

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