Мегион, Югра, 28 декабря, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Югре в отношении начальника отдела ГИБДД по Мегиону Виктора Аленникова проводится служебная проверка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Полицейского подозревают в превышении полномочий. Предполагается, что в 2019 году он дал указание своим подчинённым не привлекать нарушителя безопасности дорожного движения к ответственности.

В сегодня Виктор Аленников продолжает занимать должность и остаётся на рабочем месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Ставропольском крае осуждён на восемь лет колонии бывший начальник отдела ГИБДД по Кочубеевскому району.