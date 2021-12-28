Рим, 28 декабря, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Зарплаты ведущих чиновников Италии с 2022 года смогут быть выше уровня в 240 тысяч евро в год, следует из проекта налогового маневра страны на 2022 год, во вторник, 28 декабря, рассматриваемого в нижней палате парламента.

Camera dei deputati Парламент Италии

В последние годы этот «верхний» показатель не менялся. Теперь его можно будет повысить на тот же процент, на который повышается средний уровень зарплаты по подразделению.

Проекты бюджета и налогового маневра страны на 2022 год, уже утвержденные сенатом Италии, нижняя палата должна рассмотреть до 29 декабря.