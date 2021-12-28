Архангельск, , 20:02 — REGNUM В Архангельской области субсидия организациям, снабжающим население дровами, из регионального бюджета на погашение разницы между заготовкой дров и выручкой от их продажи населению за декабрь 2020 года и январь-ноябрь 2021 составила 340 513 499,37 рублей. В 2020 году она составляла 196 336 986,29 рублей. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.

Дрова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Он уточнил, что дрова населению в регионе поставляют топливо снабжающие организации, заготавливающие их самостоятельно или приобретающие древесину для переработки на дрова. В связи с длительными рубками леса вокруг населенных пунктов, заготовка древесины возможна только на дальних расстояниях.