Москва, , 20:00 — REGNUM Направления активности общества «Знание» в 2021 году оцениваются россиянамикак важные. Самую высокую оценку респондентов получили создание 500-часовой"Библиотеки знаний» и организация бесплатного доступа к ней всех желающих наразличных площадках сети Интернет. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Центром социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ 24−25 декабря 2021 года.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

* Всероссийский репрезентативный опрос об отношении к новым направлениямработы общества «Знание» проведен методом телефонных интервью. Объем выборки — 1 600 респондентов, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, что уходящий 2021 год в России являлся годом науки и технологий. Поинициативе президента России Владимира Путина, озвученной им в апреле впослании Федеральному Собранию, была проведена перезагрузка работыобщества «Знание» на современной цифровой платформе.

Наиболее значимым начинанием общества «Знание» опрошенные назвалиорганизацию бесплатного доступа к «Библиотеке знаний» на интернет-ресурсах:на сайте общества «Знание», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», платформах YouTube и RuTube. Средний балл оценки — 8,29.

Создание «Библиотеки знаний» — 500 часов уникального просветительскогоконтента, состоящего из лекций, документальных фильмов, видеоэкскурсий, интервью — опрошенные оценили на 7,66 баллов.

На третьем месте — проведение масштабной интеллектуальной викторины"Всероссийский квиз-марафон «Знание» — средний балл 7,65.

Важность каждого направления активности общества «Знание» были оценены опрошенными такой последовательности:

1. Организация бесплатного доступа к «Библиотеке знаний» на интернет-ресурсах: сайт общества «Знание», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платформы YouTube и RuTube

2. Создание «Библиотеки знаний» — 500 часов уникального просветительского контента, состоящего из лекций, документальных фильмов, видеоэкскурсий, интервью

3. Проведение масштабного Всероссийского квиз-марафона «Знание» — интеллектуальной викторины, мотивирующей на саморазвитие и получение знаний. Охват: более 8 тысяч участников из 315 городов России

4. Проведение марафона «Новое знание» с охватом аудитории более 50 миллионов человек

5. Организация студий-лекториев на площадках крупнейших мероприятий. Например, студии на площадке Петербургского международного экономического форума с охватом 57 миллионов пользователей

6. Учреждение просветительской премии общества «Знание» для выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора вРоссии

7. Организация работы 9 современных мультимедийных студий (в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде, Москве)

8. Проведение конкурса «Лига лекторов», где любой желающий может попробовать себя в качестве лектора, развить навыки публичных выступлений и получить вознаграждение за работу

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