Челябинск, 28 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Челябинской области не пропустили на территорию Казахстана 19 тонн импортных фруктов с недействительными фитосанитарными сертификатами. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

dietmaha Мандарины

В частности, речь идёт о тонне киви и тонне арбузов. Кроме того, перевозчики пытались вывезти две тонны свежих мандаринов.

Перевозчики-нарушители были привлечены к административной ответственности, добавили в управлении.