Рим, 28 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Без учета бюджетной поддержки расходы на газ для домовладельцев Италии в 2022 году вырастут на 61%, на электричество — на 45%, с такой оценкой выступили эксперты Nomisma во вторник, 28 декабря.

Электричество

Сумма платежей за ЖКХ для средней семьи выросла бы на 100 евро в месяц, но благодаря поддержке правительства (3,8 млрд евро в 2022 году) повышение составит «всего» около 65 евро в месяц.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год.