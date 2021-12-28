Архангельск, 28 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Архангельской области рост экономически обоснованной стоимости дров для печного отопления в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил от 100,3 до 116,8%. Основным фактором роста стоимости дров стал рост цены выше инфляции в 2021 году покупного древесного сырья у лесозаготовителей и ГСМ. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

Он подчеркнул, что розничные цены на дрова установлены без учета расходов на доставку от места продажи или складирования к месту жительства потребителя, а также разгрузку. Погрузка дров на машину производится бесплатно для потребителя.

Обращения и жалобы от граждан по обеспечению дровами рассматриваются в первоочередном порядке на рабочей группе при министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, добавил Поташев.