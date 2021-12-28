Архангельск, , 19:55 — REGNUM В Архангельской области средняя цена дров для населения устанавливается каждым муниципальным образованием и в 2021 году составила от 450 до 1100 рублей за кубический метр. На аукционах для организаций, снабжающих население дровами, она составляла 162,2 рубля за кубический метр, в 2019 году — 111,0 рублей за кубический метр, в 2020 году — 121,2 рубля за кубический метр. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.

Дрова Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В 2021 году цена машины дров без доставки к дому достигла почти 40 тысяч рублей.

По словам Поташева, большой диапазон цен на дрова объясняется разной удаленностью лесного фонда, выделяемого для заготовки дров, разным качеством дорог в районах и другими факторами.

В большинстве муниципальных образований уровень розничных цен не покрывает расходы организаций по заготовке древесного сырья и переработке его на дрова, поэтому агентством определяется экономически обоснованная стоимость заготовки по каждой из 43 топливоснабжающих организаций и разница компенсируется из областного бюджета, уточнил министр.