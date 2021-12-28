Лондон, 28 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Картина «Матрица: Воскрешение» режиссёра Ланы Вачовски стала самым скачиваемым фильмом на пиратских ресурсах в период с 20 по 26 декабря 2021 года. Об этом 28 декабря сообщает портал Deadline со ссылкой на аналитиков британской компании MUSO.

YouTube: Warner Bros. UK Матрица

Согласно информации, предоставленной экспертами, за обозначенный период доля новой «Матрицы» в объёме скачиваний на торрентах составила 32,6%. В MUSO отметили, что по просмотрам пиратская версия фильма обошла версию, которая показывается в онлайн-кинотеатре HBO Max. Вторая позиция в «пиратском рейтинге» досталась фильму ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» (Resident Evil: Welcome to Raccoon City) и кинокомиксу «Человек-паук: Нет пути домой».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2021 году самым скачиваемым шоу на пиратских ресурсах стал сериал Marvel «ВандаВижен». Второе место занял «Локи», третье — «Ведьмак». В топ-5 также вошли сериалы «Сокол и Зимний солдат» и «Соколиный глаз».