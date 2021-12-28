Рим, 28 декабря, 2021, 19:54 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 28 декабря, в Италии умерли136 955человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на202(днем ранее — на142), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на78 313(днем ранее — на30 810). Это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 756 412 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены598 856человек (на61 352больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель с декабря 2020 года.

Две прививки от коронавируса сделали 46,26 миллионачеловек (более 76,81% населениястраны).