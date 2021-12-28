Асунсьон, 28 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружены в Парагвае. Об этом сообщает новостное агентство infobae.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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Медики подтвердили наличие нового штамма у троих молодых людей, вернувшихся на родину из Мексики. Все пациенты прошли полную вакцинацию. Кроме того, лаборатории анализируют еще 46 подозрительных образцов.

Министр здравоохранения Парагвая Хулио Борба выразил озабоченность распространением нового штамма и посетовал на низкий уровень вакцинации населения. В настоящее время только 40,3% парагвайцев прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привиты лишь 2,4% населения.