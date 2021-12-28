Архангельск, , 19:49 — REGNUM В Архангельской области министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса прорабатывается вопрос о создании единого областного предприятия по снабжению населения дровами. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев. По его словам, этого требует обеспечение равных прав граждан в разным районам и отдаленные территориях при поставках дров.

Запас дров Юлия Безуглова © ИА REGNUM

Как отметил Поташев, в Архангельской области по региональному закону компенсация расходов по оплате дров, приобретению и доставке твердого топлива предоставляется квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогов) и фармацевтических организаций Архангельской области, организаций социального обслуживания Архангельской области, государственных учреждений культуры Архангельской области, государственных учреждений социальной защиты населения Архангельской области, государственных ветеринарных организаций Архангельской области, государственных образовательных организаций Архангельской области (за исключением педагогов) и профессиональных образовательных организаций Архангельской области (за исключением педагогов), государственных организаций Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением педагогов), в том числе вышедшим на пенсию либо достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Архангельской области, специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Архангельской области, а также лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда Архангельской области».