Челябинск, 28 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Партия контрафактной парфюмерной продукции задержана челябинскими таможенниками вблизи города Троицка (Челябинская область). Товар везли из Казахстана, сообщили 28 декабря в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни Контрабанда

Комментируя это событие, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв отметил, что сотрудники мобильной группы остановили грузовой автомобиль поблизости от Троицка и провели досмотр. В ходе досмотра они нашли в машине более тысячи флаконов парфюмерной продукции мировых брендов с признаками контрафакта.

Пресс-служба Челябинской таможни Изъятый товар

Станислав Васёв «Правообладатели торговых марок оценили нанесенный ущерб в четыре с половиной миллиона рублей».

Пресс-служба Челябинской таможни Грузовик с контрабандой

Пресс-служба Челябинской таможни Поддельный парфюм

Обнаружена парфюмерия брендов CAROLINA HERRERA, Dior, Chloe, GIVENCHY, CHANEL, D&G. Товар, который везли, вероятно, в Екатеринбург, изъят сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном использовании чужого товарного знака.