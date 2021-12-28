Сантьяго, , 20:26 — REGNUM Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили заявило об уничтожении более 17 тысяч гектаров лесов в пожарах, поразивших южную и центральную части страны. Об этом сообщает 28 декабря новостное агентство Prensa Latina.

Лесной пожар Temvremenem.me

В настоящее время на территории страны зарегистрировано 79 очагов возгорания, 24 из которых уже взяты под контроль. Сильнее всего пострадали коммуны Лос-Соусес и Ангол, на их долю приходится более 12 тысяч гектаров горящих лесов.

Министр сельского хозяйства Мария Эмилия Ундуррага предупредила, что пожары будут оставаться главной проблемой Чили в обозримой перспективе из-за низкой влажности и высоких температур.

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