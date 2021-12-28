Нижний Новгород, 28 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Около 2 000 жителей Нижегородской области направятся на службу в вооруженных силах России по итогам осенней призывной кампании 2021 года. Об этом сообщили в региональном военном комиссариате.

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При этом почти 700 человек призвано в армию из Нижнего Новгорода.

По словам военного комиссара региона Сергея Агафонова, установленный план по пополнению рядов военнослужащих выполнен, и теперь нижегородским призывникам предстоит нести службу во всех видах и родах войск.

Также он отметил, что благодаря своевременным мерам по организации медицинского обеспечения, профилактических и ограничительных мер, удалось предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди призывников из Нижегородской области.