Москва, 28 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» в полной мере осознает ответственность в решении международных вопросов. Именно поэтому в народную программу вошел специальный раздел, посвященный этой теме, сказал секретарь Генсовета партии на первом заседании комиссии, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

Андрей Турчак. «Работа комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству придаст дополнительный импульс развитию международного направления деятельности партии, которая будет заниматься отстаиванием национальных интересов», — заявил секретарь Генсовета «Единой России»

Андрей Турчак отметил, что в состав комиссии вошли специалисты и эксперты, от которых во многом зависит реализация планов России в области международного сотрудничества, защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников.

«Именно для этих целей создавалась наша комиссия», — подчеркнул он.

Секретарь Генсовета «Единой России» особо подчеркнул важность участия комиссии в выработке предложений по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

«Уверен, что она сможет предложить эффективные решения в этой сфере», — заключил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр обороны Сергей Шойгу стал руководителем комиссии по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — будет руководить комиссией по здравоохранению, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».