Токио, , 19:36 — REGNUM Президент Nintendo of Japan Сюнтаро Фурукава предупредил геймеров, что в ближайшие месяцы они могут столкнуться с дефицитом консолей Switch. Об этом 28 декабря сообщает портал Wccftech.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

В интервью японской газете Kyoto NP Фурукава сказал, что поставки Switch продавцам могут «прекратиться после начала 2022 года». Он пояснил, что причиной возможного дефицита станут «глобальная нехватка полупроводников и беспорядки в логистике».

Отметим, что ранее глава компании Intel Патрик Гелсинджер заявил, что дефицит электронных компонентов продлится до 2023 года. Он отметил, что после начала эпидемии коронавируса спрос на полупроводники вырос на 20%.

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