Каракас, 28 декабря 2021, 20:24 — REGNUM Четыре гражданина Венесуэлы были задержаны 27 декабря по обвинению в незаконном ввозе людей в Тринидад и Тобаго. Об этом сообщает новостное агентство infobae со ссылкой на заявление генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба.

Беженцы на лодке
Беженцы на лодке
antriksh

Задержанные перевозили нелегальных мигрантов на своих лодках. Прокуратура предъявила им обвинения в преступлениях, связанных с незаконной перевозкой людей, связями с преступным сообществом и финансированием террористических организаций.

По данным ООН, более шести миллионов венесуэльцев покинули страну из-за экономического и политического кризиса. С 2018 года около сотни венесуэльских беженцев погибли или пропали без вести в результате кораблекрушений или исчезновений судов в Карибском бассейне.

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