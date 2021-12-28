Каракас, 28 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Четыре гражданина Венесуэлы были задержаны 27 декабря по обвинению в незаконном ввозе людей в Тринидад и Тобаго. Об этом сообщает новостное агентство infobae со ссылкой на заявление генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба.

antriksh Беженцы на лодке

Задержанные перевозили нелегальных мигрантов на своих лодках. Прокуратура предъявила им обвинения в преступлениях, связанных с незаконной перевозкой людей, связями с преступным сообществом и финансированием террористических организаций.

По данным ООН, более шести миллионов венесуэльцев покинули страну из-за экономического и политического кризиса. С 2018 года около сотни венесуэльских беженцев погибли или пропали без вести в результате кораблекрушений или исчезновений судов в Карибском бассейне.