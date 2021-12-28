Урай, Югра, , 19:28 — REGNUM (организация, деятельность которой запрещена в РФ) В Югре вынесен приговор жителю Урая за организацию экстремистской деятельности. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

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Установлено, что в 2017 году подсудимый совместно с лицами, объявленными в розыск, организовал на территории города Урая работу религиозной группы, входящей в состав организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С момента образования и до февраля 2019 года подсудимый привлекал к участию в деятельности организации иных лиц, распространял среди населения запрещённую литературу, собирал с прихожан пожертвования, контролировал поступление и расходование денег, поступивших от членов религиозной группы, принимал решения об их расходовании на нужды организации.

За период деятельности группы обвиняемый собрал в виде пожертвований и израсходовал на нужды запрещённой организации более 100 тыс. рублей.

Приговором Урайского городского суда по ч.1 ст.282.2 УК РФ («Организация экстремистской деятельности») подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.