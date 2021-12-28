Москва, 28 декабря 2021, 19:22 — REGNUM Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — состоится в Москве, в Гостином дворе, 24−27 марта 2022 года. В нем примут участие победители региональных финалов и финалов треков. Такое решение было объявлено на заседании Наблюдательного совета конкурса, которое состоялось в Администрации президента во вторник, 28 декабря 2021 года.
Заседание Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» стало заключительным в 2021 году. Оно было посвящено подведению итогов региональных финалов и финалов треков конкурса, а также обсуждению планов по проведению суперфинала конкурса в 2022 году.
В четвертом сезоне конкурс «Лидеры России» был разделен на 8 профильных специализаций. Треки «Здравоохранение», «Наука», «Информационные технологии» и «Культура» объединили участников со всей России и проходили в федеральном формате, а треки «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» проводились по 8 федеральным округам.
Для суперфиналистов уже стартовала программа наставничества. В каждом треке наставниками являются успешные управленцы отрасли: здравоохранения, культуры, информационных технологий, науки, бизнеса и государственной службы. На сегодняшний день первые групповые встречи с победителями треков провели уже 73 наставника.
Алексей Комиссаров также отметил: «В этом году суперфиналисты попробуют себя в двух ролях. Они будут не только наставляемыми, но и сами станут менторами. Это обязательное задание для прохождения в финал. До конца декабря все суперфиналисты выберут себе наставляемых из числа финалистов трека «Студенты» конкурса «Лидеры России» и участников других проектов платформы «Россия — страна возможностей». Программу наставничества сопровождает Мастерская управления «Сенеж», и она станет самой массовой программой наставничества в истории платформы. Вместе со своими подопечными суперфиналисты должны будут не только достичь целей, прописанных в индивидуальных планах развития, но и выполнить несколько заданий, в том числе связанных с социальными проектами».
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что четвертый сезон подарил конкурсу новых ярких участников: «Все чаще стали появляться участники из одной семьи, например, в этом году в треке «Здравоохранение» участвовали мама и дочь Алина Мелкумян и Ирэн Григорян — мама заведующая Центром лабораторной диагностики Департамента здравоохранения города Москвы, а дочь работает клиническим ординатором в Национальном центре акушерства и гинекологии им. В.И.Кулакова. Есть очень интересные семейные команды, например, в этом сезоне сразу две семейные пары победили в финалах треков — Никита и Дарья Семеновы победили в треке «Культура», а многодетные родители Илья и Елена Комаровы стали победителями в треке «Бизнес и промышленность». Вообще трек «Культура» лично для меня стал в этом году открытием, очень много ярких участников. Лично меня очень заинтересовал один финалист, Алексей Никитин из Череповца, который 24 года совмещает две диаметрально противоположные профессии — металлурга и балетмейстера! Причем в обоих направлениях он руководитель, управляет коллективами».
Что касается возраста участников соревнований, то самым молодым треком оказалась «Наука». Кроме того, в большинстве треков увеличился процент участников в возрасте до 35 лет от финалов треков к суперфиналу. Самым «молодым» округом по числу финалистов оказался Центральный федеральный округ, а Южный федеральный округ показал наибольший процент участников до 35 лет.
Самому младшему суперфиналисту 23 года, самому старшему — 55, а средний возраст участников составил 36 лет.
Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала — возможность поработать с выдающимися управленцами страны — председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя Администрации презента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.