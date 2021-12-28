Москва, 28 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — состоится в Москве, в Гостином дворе, 24−27 марта 2022 года. В нем примут участие победители региональных финалов и финалов треков. Такое решение было объявлено на заседании Наблюдательного совета конкурса, которое состоялось в Администрации президента во вторник, 28 декабря 2021 года.

АНО «Россия — страна возможностей» Конкурс Лидеры России

Заседание Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» стало заключительным в 2021 году. Оно было посвящено подведению итогов региональных финалов и финалов треков конкурса, а также обсуждению планов по проведению суперфинала конкурса в 2022 году.

«За четыре сезона в конкурсе «Лидеры России» приняли участие более 840 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира. Конечно, главная миссия платформы «Россия — страна возможностей» — это создание условий для развития, созидания и самосовершенствования участников. Как не раз заявлял президент, «каждый наш человек талантлив, и главная задача государства — создать условия, чтобы человек скорее нашел свой талант, возможность проявить себя и стать успешным». Конкурс «Лидеры России» постоянно увеличивает число отраслевых треков. На мой взгляд, это хороший показатель заинтересованности в конкурсантах и их востребованности среди работодателей, которые ищут не просто хороших управленцев, а тех, кто обладает специализацией в конкретной сфере», - сообщил на заседании Наблюдательного совета Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

В четвертом сезоне конкурс «Лидеры России» был разделен на 8 профильных специализаций. Треки «Здравоохранение», «Наука», «Информационные технологии» и «Культура» объединили участников со всей России и проходили в федеральном формате, а треки «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» проводились по 8 федеральным округам.

Алексей Комиссаров. «Перед началом очных испытаний контрольное тестирование проходили 3 476 человек, 2 911 из них успешно справились с заданием и приняли участие в финалах треков. Всего финалистами стали управленцы из 83 регионов России и 30 стран мира. По итогам 14 очных мероприятий в суперфинал конкурса вышли 293 участника. Еще 7 суперфиналистов будут определены на финале трека «Международный». Больше всего конкурсантов, прошедших в суперфинал, представляют Центральный федеральный округ - 125 участников, на втором месте — Приволжский федеральный округ (43 участника), на третьем месте — Северо-Западный федеральный округ (35 участников). Суперфинал конкурса «Лидеры России» запланирован на 24−27 марта 2022 года в Гостином дворе в Москве», - рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России»

Для суперфиналистов уже стартовала программа наставничества. В каждом треке наставниками являются успешные управленцы отрасли: здравоохранения, культуры, информационных технологий, науки, бизнеса и государственной службы. На сегодняшний день первые групповые встречи с победителями треков провели уже 73 наставника.

Алексей Комиссаров также отметил: «В этом году суперфиналисты попробуют себя в двух ролях. Они будут не только наставляемыми, но и сами станут менторами. Это обязательное задание для прохождения в финал. До конца декабря все суперфиналисты выберут себе наставляемых из числа финалистов трека «Студенты» конкурса «Лидеры России» и участников других проектов платформы «Россия — страна возможностей». Программу наставничества сопровождает Мастерская управления «Сенеж», и она станет самой массовой программой наставничества в истории платформы. Вместе со своими подопечными суперфиналисты должны будут не только достичь целей, прописанных в индивидуальных планах развития, но и выполнить несколько заданий, в том числе связанных с социальными проектами».

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что четвертый сезон подарил конкурсу новых ярких участников: «Все чаще стали появляться участники из одной семьи, например, в этом году в треке «Здравоохранение» участвовали мама и дочь Алина Мелкумян и Ирэн Григорян — мама заведующая Центром лабораторной диагностики Департамента здравоохранения города Москвы, а дочь работает клиническим ординатором в Национальном центре акушерства и гинекологии им. В.И.Кулакова. Есть очень интересные семейные команды, например, в этом сезоне сразу две семейные пары победили в финалах треков — Никита и Дарья Семеновы победили в треке «Культура», а многодетные родители Илья и Елена Комаровы стали победителями в треке «Бизнес и промышленность». Вообще трек «Культура» лично для меня стал в этом году открытием, очень много ярких участников. Лично меня очень заинтересовал один финалист, Алексей Никитин из Череповца, который 24 года совмещает две диаметрально противоположные профессии — металлурга и балетмейстера! Причем в обоих направлениях он руководитель, управляет коллективами».

Что касается возраста участников соревнований, то самым молодым треком оказалась «Наука». Кроме того, в большинстве треков увеличился процент участников в возрасте до 35 лет от финалов треков к суперфиналу. Самым «молодым» округом по числу финалистов оказался Центральный федеральный округ, а Южный федеральный округ показал наибольший процент участников до 35 лет.

Самому младшему суперфиналисту 23 года, самому старшему — 55, а средний возраст участников составил 36 лет.

Автор «В этом году на первом месте среди отраслей, в которых работают суперфиналисты — государственная служба, далее — банки и страхование, на третьем месте стоит образование. Такому распределению очень поспособствовало появление треков «Государственное управление» и «Культура», - отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала — возможность поработать с выдающимися управленцами страны — председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя Администрации презента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.