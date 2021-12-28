Вашингтон, 28 декабря 2021, 19:20 — REGNUM Американский рэпер Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший) показал недавнее приобретение в виде полушубка за $25 тыс. Фотографии он опубликовал на своей странице в Instagram вечером 27 декабря 2021 года.
https://www.instagram.com/p/CX_19JZv1S5/
Известно, что полушубок изготовлен французским домом моды Louis Vuitton. Своей покупкой исполнитель отдал дань уважения скончавшемуся дизайнеру Вирджилу Абло, некоторое время работавшему в качестве креативного директора в Louis Vuitton.
Напомним, что Вирджил Абло умер 28 ноября 2021 года в возрасте 41 года. Причиной смерти стал рак.
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