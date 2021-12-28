Москва, 28 декабря, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Западные компьютерные игры и кинофильмы насквозь пропитаны негативным отношением к России и желанием представить русских в качестве угрозы, заявил 28 декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

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Он подчеркнул, что в большинство сюжетов фильмов и игр «вшита» идея борьбы с «русской угрозой».

«Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр», — сказал Бастрыкин.

Даже фантастические произведения несут на себе этот отпечаток, превращаясь в скрытый инструмент антироссийской пропаганды.

Также глава СК России отметил, что западные производители развлекательного контента стараются привить российской молодежи чуждые ценности и идеалы, а «информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры» могут повлечь за собой утрату Россией «своего культурного суверенитета».