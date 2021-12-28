Краснодар, , 19:15 — REGNUM Неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета и президентского гранта на общую сумму в 125 млн рублей обнаружены у Кубанского казачьего хора, нарушения выявил отдел госзакупок министерства культуры Краснодарского края.

Артисты известного во всём мире Кубанского казачьего хора Николай Хижняк © ИА REGNUM

Проверка выявила нарушение законодательства «О противодействии коррупции» (конфликт интересов между пятью членами семьи, работающими в хоре, в том числе в руководстве). Установлен факт передачи без правовых оснований гендиректором хора своих полномочий собственному внуку.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Кубанского казачьего хора были выявлены неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета в размере 125 млн 241 тыс. 202 рублей, еще 2 млн 173 тыс. 175 рублей были неправомерно потрачены из президентского гранта, сообщает «Юга.ру».

В частности, не подтверждено создание шести концертных программ на сумму 79 млн 847 тыс. 70 рублей в 2020 году, на заработные платы фиктивно было израсходовано 1 млн 813 тыс. 118 рублей, выявлены нарушения при выплате премий.

«Еще 49 млн 692 тыс. 200 рублей пошли на премии по итогам работы сотрудников при фактическом недостижении плановых результатов», — уточняет издание.

Проверку в отношении руководства Кубанского казачьего хора начали после того, как инициативная группа направила жалобу в адрес администрации президента из-за разделения хора и танцоров. Последние выступили против, потребовав отставки руководства.