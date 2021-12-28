Краснодар, 28 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета и президентского гранта на общую сумму в 125 млн рублей обнаружены у Кубанского казачьего хора, нарушения выявил отдел госзакупок министерства культуры Краснодарского края.

Николай Хижняк ИА REGNUM Артисты известного во всём мире Кубанского казачьего хора

Проверка выявила нарушение законодательства «О противодействии коррупции» (конфликт интересов между пятью членами семьи, работающими в хоре, в том числе в руководстве). Установлен факт передачи без правовых оснований гендиректором хора своих полномочий собственному внуку.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Кубанского казачьего хора были выявлены неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета в размере 125 млн 241 тыс. 202 рублей, еще 2 млн 173 тыс. 175 рублей были неправомерно потрачены из президентского гранта, сообщает «Юга.ру».

В частности, не подтверждено создание шести концертных программ на сумму 79 млн 847 тыс. 70 рублей в 2020 году, на заработные платы фиктивно было израсходовано 1 млн 813 тыс. 118 рублей, выявлены нарушения при выплате премий.

«Еще 49 млн 692 тыс. 200 рублей пошли на премии по итогам работы сотрудников при фактическом недостижении плановых результатов», — уточняет издание.

Проверку в отношении руководства Кубанского казачьего хора начали после того, как инициативная группа направила жалобу в адрес администрации президента из-за разделения хора и танцоров. Последние выступили против, потребовав отставки руководства.