Бухарест, 28 декабря 2021, 19:08 — REGNUM С 1 января 2022 года все румынские пенсионеры, имеющие совокупный ежемесячный доход в размере до 1429 леев ($327) смогут рассчитывать на получение специальной государственной компенсации для приобретения медицинских препаратов. Об этом 28 декабря заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно постановлению правительства страны, лица с минимальной пенсией смогут экономить на лекарствах 90% стоимости указанных медикаментов.
Напомним, на данный момент так называемыми «аптечными льготами» в Румынии пользуются граждане с пенсией до 1299 леев в месяц. Ранее румынское правительство объявило о повышении размеров социальных выплат в стране.
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