Бухарест, 28 декабря, 2021, 19:08 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года все румынские пенсионеры, имеющие совокупный ежемесячный доход в размере до 1429 леев ($327) смогут рассчитывать на получение специальной государственной компенсации для приобретения медицинских препаратов. Об этом 28 декабря заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Mapn.ro Николае Чукэ

Согласно постановлению правительства страны, лица с минимальной пенсией смогут экономить на лекарствах 90% стоимости указанных медикаментов.

Чукэ «Это станет первым шагом на пути масштабной пенсионной реформы, который официальный Бухарест будет проводить поэтапно, однако в сжатые сроки».

Напомним, на данный момент так называемыми «аптечными льготами» в Румынии пользуются граждане с пенсией до 1299 леев в месяц. Ранее румынское правительство объявило о повышении размеров социальных выплат в стране.