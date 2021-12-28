Вологда, 28 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Вологодские предприятия общественного питания и туризма пока не вышли на доковидные показатели. Об этом на новогоднем бизнес-приеме заявил мэр города Сергей Воропанов.

Галина Брусницына ИА REGNUM Пункт общепита

«Несмотря на сложную ситуацию в условиях пандемии, многие предприятия показывают уверенный стабильный рост. По итогам 9 месяцев 2021 года более чем на 16% вырос оборот организаций, на 11% — объем инвестиций, и, что важно, все крупные инвестиционные проекты продолжаются. Также на 18% увеличилось поступление налогов в бюджет города. Часть предприятий, туризма, общественного питания еще не вышли на доковидные показатели, но тоже восстанавливаются, — цитирует мэра ИА «Вологда Регион» . — Важно, что наши предприятия выпускают конкурентоспособную продукцию, которая ценится не только на внутреннем рынке, но и за пределами области и страны».

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор назвал 2021 год успешным.