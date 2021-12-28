Варшава, , 19:04 — REGNUM В Варшаве задержан гражданин Турции, бросивший 28 декабря в здание турецкого посольства коктейль Молотова, передаёт RMF. Злоумышленник действовал не в одиночку.

Варшава

Задержанный устроил нападение на здание вместе со своим сообщником, но тот скрылся. Отмечается, что злоумышленники планировали бросить несколько бутылок: четыре из них были найдены на месте ЧП.

Здание несильно пострадало: на фасаде остались следы. Пока нет сведений о том, пострадал ли кто-то от этой акции.

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