Москва, , 19:02 — REGNUM Более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира приняли участие в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей» за 3,5 года ее работы. Об этом во вторник, 28 декабря на заседании Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта платформы — сообщилпервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

В 2021 году конкурс «Лидеры России» был разделен на 8 тематических треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» (для учащихся вузов без управленческого опыта) и «Международный (для русскоговорящих конкурсантов, имеющих иностранное гражданство). На заседании Наблюдательного совета не только подвели итоги региональных финалов и финалов треков конкурса «Лидеры России», но и обсудили итоги работы платформы «Россия — страна возможностей».

Сергей Кириенко, — Главная миссия платформы «Россия — страна возможностей», поставленная Президентом — создание условий для развития, созидания, самосовершенствования». Автор «Президентская платформа «Россия — страна возможностей» существует всего 3,5 года. На данный момент времени, с учетом конкурсантов этого года, в ней приняло участие более 10 миллионов человек. Причем каждый год это количество увеличивается — больше 4 миллионов участников только за этот год. Это, в первую очередь, из-за того, что добавились такие массовые конкурсы, как «Большая перемена» — самый крупный школьный конкурс. 2,5 миллиона человек в этом году принимало участие в этом проекте. В «Лидерах России» за 4 сезона приняли участие 840 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира с учетом «Международного» трека, — сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России», — Главная миссия платформы «Россия — страна возможностей», поставленная Президентом — создание условий для развития, созидания, самосовершенствования».

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил: «Конкурсы и проекты платформы охватывают людей разных возрастов и профессий. Так, самой юной нашей победительнице 5 лет, а самому опытному конкурсанту — 90. Только за 2021 год число наших участников увеличилось более чем вдвое с 2,1 до 4,7 млн человек. За 3,5 года более 38,5 тысяч конкурсантов стали победителями, получив разные призы и возможности для своего развития: гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе. Платформа развивается, запускаются новые конкурсы — в этом году стартовало 6 новых проектов — и все больше людей принимают в них участие».

Новыми проектами, запущенными платформой в 2021 году, стали:

конкурс для студентов «Твой Ход», который стал продолжением школьного конкурса «Большая перемена».

командный конкурс для работников сферы педагогического образования «Флагманы образования», состоящий из 4 треков: «Флагманы образования. Школа» (для команд в составе директоров школ и их заместителей, классных руководителей и педагогов), «Флагманы образования. Студенты» (для студентов, которые планируют стать педагогами), «Флагманы дополнительного образования» и «Флагманы образования. Муниципалитет».

«Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» — проведение соревнований по решению кейсов в области искусственного интеллекта в формате хакатонов (116 до конца 2023 года, в том числе 10 — в 2021 году).

платформа «Другое дело», которая предоставляет возможность участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах, и за каждое выполненное задание начисляются баллы. Их можно обменять на бонусы — промокоды для онлайн-сервисов, образовательные программы, стажировки, путешествия и др.

совместно с Ростуризмом и Росмолодежью был запушен проект «Больше, чем путешествие» — программа туристических поездок для победителей и призеров проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». В настоящее время приглашения в поощрительные поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» получили более 90 000 человек.

Центры оценки и развития компетенций, которые создаются на базе вузов по всей стране, по поручению Президента России по итогам заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (26 марта 2021 года). Центры оценки компетенций — место встречи студентов, а также работодателей и региональной власти, которые зачастую решают свои кадровые вопросы на базе университетов. Центры становятся платформой, где студенты проходят оценку своих надпрофессиональных навыков и компетенций (soft skills), а затем занимаются их развитием. Всего уже действует 41 такой центр в 21 регионе России. Спрос на такие Центры связан с тем, что стандарты высшего образования и, соответственно, образовательные программы вузов в первую очередь предполагают усвоение профессиональных знаний, умений и навыков (hard skills). А вот с надпрофессиональными компетенциями все немного сложнее, особенно в части их оценки, развития и фиксации.

Кроме того, в сентябре 2021 года в Крыму состоялся форум «Россия — страна возможностей», в котором приняли участие 1000 призеров проектов и конкурсов президентской платформы из 82 регионов России, а также 4000 гостей фестиваля «Таврида.АРТ». События форума в течение 70 часов транслировались в прямом эфире, а число просмотров онлайн-трансляции превысило 14 млн. В рамках форума прошли 96 образовательных, культурных, спортивных и других мероприятий, а участники форума построили 10 уникальных арт-объектов. Также в рамках форума был открыт самый большой мурал (граффити) на юге России. Новый мурал в арт-парке «Таврида» на здании склада создали резиденты международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». В первый день форума на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» участниками была высажена «Аллея жизни» из 80 хвойных деревьев в память о 80-летии с начала блокады Ленинграда.

По итогам опроса участников форума 95% ответили, что готовы рекомендовать принять участие своим знакомым в следующем подобном мероприятии платформы «Россия — страна возможностей», 87% ответили, что нашли много новых знакомств на форуме, с которыми продолжат общение или даже будут реализовывать совместные проекты, а 89% остались довольны организацией форума.

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года был создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. В 2021 году в Мастерской было реализовано 40 образовательных программ, в том числе 16 новых. Общее число слушателей программ за 3 года превысило 50 тысяч человек. В 2021 году на площадке Мастерской управления «Сенеж» в третий раз прошел форум «Территория смыслов», в том числе смена «Россия — страна возможностей».