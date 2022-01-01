Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Ушедший год запомнится жителям Ленинградской области аномальной летней жарой и крепкими морозами в декабре, началом строительства одного из крупнейших промышленных объектов не только региона, но и всей страны, а также масштабными реставрационными работами на исторических достопримечательностях, которыми славна Ленобласть. Об этом и не только — в обзоре ИА REGNUM о главных событиях 2021 года для Ленинградской области.

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Теперь Усть-Луга — не только порт

Два года назад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано грандиозное по своей значимости соглашение, реализация которого началась весной 2021 года. В поселке Усть-Луга, вблизи которого находится крупнейший в регионе морской порт, приступили к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Он станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в регионе Северо-Западной Европы. После выхода на проектную мощность, комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Реализация проекта позволит нарастить объем российского экспорта СПГ и СУГ на мировой рынок. Этан будет поставляться на технологически связанный с КПЭГ газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 млн тонн различных полимеров в год.

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Заказчик — ООО «РусХимАльянс» (совместное предприятие ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча») — заключил EPC-контракты на строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства с крупной китайской компанией China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (СС7). А с ООО «Лимак Констракшн» (входит в турецкий строительный холдинг «Лимак») — контракты на строительство объектов непроизводственного назначения общезаводского хозяйства газоперерабатывающего завода в составе газоперерабатывающего комплекса, который входит в состав КПЭГ. На пике стройки на промплощадке будет работать до 40 тыс. человек, большинство из них — рабочие из Китая и Турции.

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Начало мегастройки сразу же отразилось на местных жителях, причем, со знаком «минус». Региональные дороги, которые окружают их дома, превратились в оживленные тракты. Многочисленные грузовики, неустанно вывозящие грунт и привозящие стройматериалы, плотно занимают проезжую часть и отстаиваются на обочинах. Трудовые мигранты, прибывшие на стройплощадку, в первое время за неимением подготовленных мест для проживания вынуждены были ночевать где попало, в том числе в подъездах жилых домов. О нарастающих как снежный ком проблемах жители поспешили пожаловаться губернатору Ленобласти, а тот призвал к ответу исполнителей строительства.

В результате была разработана «Дорожная карта» по оперативному решению возникающих проблем, запущена «горячая линия» для приёма жалоб жителей, ускорен процесс возведения стройгородков, установлены необходимые дорожные знаки и усилен контроль соблюдения ПДД на региональных дорогах, прорабатывается решение других острых вопросов.

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Запуск КПЭГ обеспечит существенные поступления в бюджет Ленобласти в обозримом будущем. Однако, как считают власти региона, это не может быть оправданием для того, чтобы осложнять привычную жизнь людей, которые сегодня живут вблизи мегастройки.

Война с коронавирусом: год больших потерь

Пандемия коронавируса, которая началась в марте 2020 года, пока не думает отступать. Ленинградская область, находящаяся рядом с мегаполисом и сама являющаяся местом пересечения больших людских потоков, в полной мере ощущает последствия пандемии. К концу декабря 2021 года в Ленобласти, только по официальным, подтверждённым лабораторным исследованиям, положительный тест на COVID-19 за время пандемии получили более 101 тыс. человек.

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Кроме того, в ушедшем году в Ленобласти наблюдалась рекордная для региона смертность от COVID-19, доходившая до 20 летальных случаев в сутки. Всего в 2021 году летальный исход от ковида в Ленобласти признан в 2744 случаях, в то время как к концу 2020 года COVID-19 стал причиной смерти 265 жителей. Всего за время пандемии в регионе, на 1 января 2022 года, зарегистрировано 3009 летальных случаев.

Вместе с тем, в течение всего уходящего года в Ленинградской области велась масштабная вакцинация населения от коронавируса. До заветного уровня в 80% иммунизации взрослого населения осталось менее 10%. Предполагается, что широкая прослойка вакцинированных сможет сдержать распространение коронавирусной инфекции, и она перейдет из активной фазы в сезонную, наравне с гриппом и другими ОРВИ.

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Сохранение исторического наследия

Ленинградская область богата историческими достопримечательностями разных эпох, которые из года в год привлекает большое количество туристов. Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в 2021 году, несмотря на коронавирусные ограничения, количество туристов в регионе сопоставимо с допандемийным 2019 годом. Только по итогам 11 месяцев 2021 года региональные достопримечательности посетили 1,75 млн человек, в то время как за весь 2019 год — 1,9 млн человек, а в 2020 году было «всего» 900 тыс. туристов.

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Растущему интересу к культурным объектам Ленинградской области способствуют масштабные ремонтно-реставрационные работы. Так, в 2021 году был открыт обновленный дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине, закончены работы на погосте в деревне Согиницы, где завершена реставрация большой Никольской церкви и небольшой Ильинской, открылись отреставрированные корпуса Цейхгауза в Выборгском замке.

Кроме того, в 2021 году закончены противоаварийные работы в средневековой Копорской крепости, уже 25 декабря возобновилось посещение культурно-исторического объекта, а на январские каникулы твм запланированы различные мероприятия.

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Увековечение памяти

В Ленобласти, на территории которой проходила Ленинградская битва, продолжается поиск останков погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и увековечивание их памяти. Так, 2021 году в ходе поисковых работ у поселка имени Тельмана в Тосненском районе Ленинградской области было выявлено воинское захоронение, которое сейчас паспортизировано. Поисковики обнаружили местоположение еще двух неучтенных воинских захоронений на частной территории, где произвели разведку. Участниками экспедиции найден и частично обозначен на местности противотанковый ров и останки примерно ста человек.

«Опознанные воины из 125-й, 70-й и 268-й стрелковых дивизий дают основание утверждать, что здесь держали оборону Ленинграда подразделения 55-й армии Ленинградского фронта», — уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти.

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Отметим, что в настоящий момент в Ленобласти решается вопрос о присвоении территории у посёлка имени Тельмана, где в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта, статуса «Достопримечательное место». В документе этот участок называется «Ижорский рубеж».

Всего за год работы на территории Ленобласти поисковики подняли из земли останки более 2,5 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая Ленинград и освобождая город от вражеской блокады.

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Экономика идёт в рост

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, 2021 год для экономики Ленинградской области стал прорывным по многим направлениям. На Петербургском международном экономическом форуме региональные власти подписали инвестиционные соглашения на огромную сумму — более 1,1 трлн рублей, в Усть-Луге стартовал крупнейший в России инвестиционный проект по строительству КПЭГ, в полную силу заработала «Фабрика процессов» для предприятий, а опыт проектного управления вышел на муниципальный уровень. Также чиновник отметил, что регион приступил к программе декарбонизации, которая станет одним из главных экономических направлений в новом году.

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Кроме того, пандемия подстегнула интерес к загородной недвижимости, которая широко представлена в регионе. В Ленобласти в 2021 году прирост сделок по приобретению земельных участков, по отношению к предыдущему году, составил порядка 26%. Вместе со спросом в регионе выросли и цены на рынке загородной недвижимости. Так, например, коттеджи эконом-класса в стоимости за 1 квадратный метр прибавили до 43,3 тыс. рублей. В следующем классе стоимость увеличилась до 68,9 тыс. рублей. Значительно спрос повлиял на цены участков в районах, примыкающих к Петербургу. Так, во Всеволожском районе Ленобласти стоимость одной «сотки» выросла до 330,4 тыс. рублей.

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Добаавим, что конец весны и первые два месяца лета 2021 года запомнятся жителям Ленобласти и соседнего Санкт-Петербурга как аномально жаркие. Температура воздуха не раз поднималась до рекордных значений, превышая +30 градусов, что не могло не сказаться на урожае. Однако, несмотря на погодные условия, агропромышленный комплекс (АПК) Ленобласти справился с вызовом и показал хорошие результаты. Подводя итоги года, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что суммарный рост валовой продукции АПК Ленобласти по итогам года составит 6,3%.

«Несмотря на сложное, жаркое лето отрасль справилась с основными показателями и показывает рост. Мы выполнили план по зерновым культурам, увеличили посевы рапса, на 100% обеспечиваем регион картофелем, увеличили производство ягод на 20%, грибов — на 60%, заготовили достаточно кормов, увеличили производство яиц, рыбы, сыра, открываем новые фермерские хозяйства, реализуем инвестиционные проекты», — пояснил Олег Малащенко.